1 ottobre 2019- 11:44 Imprese: Advent acquista Industria Chimica Emiliana dalla famiglia Bartoli (2)

(AdnKronos) - Advent, la famiglia Bartoli e il management "collaboreranno attivamente per rafforzare ulteriormente le competenze dell’azienda, e per aiutare i propri clienti a raggiungere un maggior numero di pazienti attraverso lo sviluppo di nuovi farmaci, con l’obiettivo di trattare un numero crescente di patologie". Gli investimenti futuri si concentreranno sulla ottimizzazione delle fonti di approvvigionamento delle materie prime, lo sviluppo di competenze produttive di nuova generazione e l’espansione della capacità degli stabilimenti produttivi di Ice.“A nostro avviso Ice, che è già uno dei principali attori in un mercato attrattivo e sostenuto da fondamentali solidi, presenta opportunità di crescita importanti. Il posizionamento globale come partner riconosciuto dalle case farmaceutiche e dai fornitori e il business model integrato lungo la catena del valore rappresentano solide basi per lo sviluppo futuro di Ice", afferma Francesco Casiraghi, managing director di Advent International.