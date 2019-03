5 marzo 2019- 21:23 Imprese: A.Fontana, quelle lombarde motore per intero Paese

Milano, 5 mar. (AdnKronos) - "Desidero innanzitutto ringraziarvi perché con il vostro impegno quotidiano e con il vostro lavoro mi consentite di essere alla guida di una regione importante come la Lombardia. Se siamo leader in ogni settore, il merito è anche vostro". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rivolgendosi alla platea di imprenditori che hanno preso parte al premio 'Industria Felix-La Lombardia che compete', tenutosi questo pomeriggio presso l'auditorium Testori a Palazzo Lombardia. "Da parte nostra -ha aggiunto Fontana- ci impegniamo quotidianamente su più fronti per favorire lo sviluppo delle vostre aziende. Puntiamo su innovazione, ricerca e formazione mettendo a disposizione risorse economiche, per aumentare la competitività anche a livello internazionale. Un modo d'agire che riguarda anche il settore delle infrastrutture che promuoviamo in ogni forma di sviluppo. A tal proposito intendiamo sostenere il principio di autonomia, che come più volte ho avuto modo di spiegare, non penalizzerà nessuno ma favorirà la crescita dell'intero paese". I lavori sono stati aperti dal vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. Nel corso dell'appuntamento sono state premiate 85 società lombarde.