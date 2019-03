5 marzo 2019- 21:23 Imprese: A.Fontana, quelle lombarde motore per intero Paese (2)

(AdnKronos) - Il 71,8% di pmi e grandi imprese lombarde ha aumentato il fatturato rispetto all'anno precedente. È quanto si rileva dall'inchiesta illustrata questo pomeriggio e condotta dal nuovo semestrale Industria Felix Magazine diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con l'ufficio studi di Cerved group a rendicontazione dei circa 33mila bilanci dell'anno fiscale 2017 (gli ultimi disponibili nel complesso) di società di capitali con sede legale in Lombardia e fatturati/ricavi compresi tra i 2 milioni e i 19,8 miliardi di euro."Premiamo le eccellenze della Lombardia -ha dichiarato Sala- che, in controtendenza rispetto all'andamento nazionale, continuano a crescere e aumentano il loro fatturato. Questi risultati sono dovuti allo spirito di innovazione delle nostre imprese che puntano a migliorarsi sempre restando competitive sui mercati internazionali. Abbiamo il miglior capitale umano e come Regione Lombardia sosteniamo ricerca e innovazione all'interno del tessuto produttivo. Occorre stare accanto alle imprese perché sono loro a generare lavoro, crescita e di conseguenza sviluppo". "E' per questo che -ha aggiunto il vicepresidente della Regione Lombardia- abbiamo lanciato, con grande orgoglio il nostro bando da 70 milioni di euro destinati a sostenere progetti realizzati in partenariato tra imprese e organismi di ricerca. I progetti devono essere di grande impatto, anche dal punto di vista economico: minimo 5 milioni di investimento previsto. Regione Lombardia, a sua volta, concederà un contributo medio del 50%, fino ad un massimo di 5 milioni per ciascuna iniziativa progettuale. Stimiamo di generare 140 milioni di euro su progetti di ricerca e innovazione, visto che le imprese coprono i costi al 50%. I progetti muoveranno una leva economica di investimenti pari a 1,4 miliardi, l'equivalente dello 0,5% del Pil della Lombardia".