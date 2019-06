11 giugno 2019- 13:22 Imprese: Amazon sorpassa Apple, è brand di maggior valore al mondo

Milano, 11 giu. (AdnKronos) - Amazon è il brand di "maggior valore al mondo" secondo la classifica BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2019. Crescendo del 52% in un solo anno, e raggiungendo 315,5 miliardi di dollari di valore, Amazon sorpassa Apple, ora al secondo posto, 309,5 miliardi di dollari, e Google, al terzo posto, brand cresciuti rispettivamente solo del 3% e 2% rispettivamente, mettendo fine al predominio dei giganti tecnologici durato 12 anni.Le aziende tech hanno guidato la classifica Top 100 di BrandZ sin dal primo ranking mondiale nel 2006, quando Microsoft ha conquistato il primo posto. Oggi nella top ten, Facebook è fermo in sesta posizione mentre, per la prima volta, Alibaba supera Tencent diventando il marchio cinese di maggior valore, al settimo posto al mondo, e crescendo del 16%. Instagram (44esimo posto), con oltre 1 miliardo di utenti in tutto il mondo, si contraddistingue come il brand in più rapida crescita, guadagnando 47 posizioni con una crescita del valore del brand del + 95%. Altri top risers sono Netflix (+ 65%) e Uber (+ 51%). "Tempo fa la marca si costruiva e manteneva il proprio valore nel lungo periodo. Oggi, non è più così", spiega Federico Capeci, ceo Italy, Greece & Israel di Kantar". "Il brand si caratterizza sempre più come una community i confini merceologici si sfumano e la forza della marca si arricchisce con il valore dell’experience".