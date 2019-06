11 giugno 2019- 13:22 Imprese: Amazon sorpassa Apple, è brand di maggior valore al mondo (2)

(AdnKronos) - Nonostante l'incertezza economica sui dazi degli Stati Uniti e della Cina, nell’ultimo anno si sono aggiunti 328 miliardi di dollari alla classifica Top 100 globale di BrandZ, raggiungendo un valore di marca combinato di 4.700 miliardi di dollari, circa il Pil di Spagna, Corea e Russia assieme. Gran parte di questo valore deriva dai brand di elettronica di consumo presenti in classifica, che raggiungono ora un valore complessivo superiore a 1000 miliardi di dollari.Tra questi, Xiaomi (74esimo posto), brand cinese di telefonia mobile che utilizza anche l'Internet of Things (IoT) per connettere dispositivi smart sta crescendo velocemente in paesi come Russia, India e Malesia. I principali trend evidenziati nello studio BrandZ Global Top 100 di quest'anno sono la rapida crescita della categoria del lusso (+ 29%) seguita dal Retail (+ 25%). Dominano le categorie Technology, Finance e Retail, che rappresentano oltre i due terzi del valore totale dei brand. Ci sono nove new entry nella Top 100, prevalentemente brand tecnologici cinesi e statunitensi con modelli di business dirompenti tra cui Dell Technologies, Xbox, Haier, Meituan e Xiaomi.