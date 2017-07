IMPRESE: ASSIFACT, IN 1° TRIM. LAZIO AI VERTICI UTILIZZO FACTORING

31 luglio 2017- 10:55

Roma, 31 lug. (AdnKronos) - Anche nella prima parte del 2017, caratterizzata dai segnali di ripresa dell’economia, il Lazio si conferma al vertice delle classifiche che mettono in fila le regioni italiane in base all’utilizzo del factoring come strumento finanziario per smobilizzare i crediti commerciali e finanziare l’attività. In base ai dati relativi al primo trimestre diffusi da Assifact, l’Associazione italiana per il factoring che riunisce gli operatori del settore, il Lazio figura al secondo posto con il 25,53% del totale dei crediti acquistati in essere, dietro la Lombardia ( 29,41%), nella graduatoria relativa al cedente, cioè alle aziende che hanno ceduto i crediti commerciali alle società di factoring. Tra le province Roma rappresenta con il 98% la quasi totalità del business regionale. Nella classifica nazionale, sempre rispetto al cedente, Lazio e Lombardia insieme superano abbondantemente la metà del business nazionale complessivo. Al terzo posto il Piemonte con il 12,28%, quindi - a notevole distanza - l’Emilia Romagna con il 5,94%, il Veneto con il 5,66% e la Campania con il 4,24%. Il Lazio figura invece al primo posto con il 26,45%, davanti alla Lombardia (21,03%), nella classifica Assifact in base al debitore ceduto, vale a dire le aziende i cui debiti commerciali sono stati ceduti alle società di factoring dalle imprese creditrici.