12 marzo 2019- 11:59 Imprese: associazione 'imprenditore non sei solo' aiuta chi è in difficoltà

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Salviamo le imprese per salvare l'Italia. E’ questo lo slogan dell’associazione 'Imprenditore non sei solo', nata da un’idea di Enrico Tosco e Paolo Ruggeri che supporta e assiste gratuitamente con consulenze di altissima qualità, gli imprenditori in difficoltà. La prossima tappa di questa iniziativa si terrà il prossimo 16 marzo a Roma, presso Villa Palestro 24. Un’intera giornata, interamente gratuita, nella quale degli imprenditori di successo si metteranno al servizio di tutti quei colleghi che vorranno essere aiutati. Ad oggi gli imprenditori supportati sono stati ben 54 con 72 ore di formazione erogata ma i numeri, in effetti, parlano chiaro e fotografano un Paese in assoluta difficoltà che necessita di un intervento immediato. Secondo l'analisi Cribis D&B, nel quarto trimestre del 2017, in Italia sono fallite 3.283 imprese e, ogni giorno, ben 36 di queste chiudono la propria attività. Ma non solo, Link Campus University, l’unico centro studi che continua a monitorare il fenomeno dei suicidi legati alla crisi, sostiene che sono più di 700, dal 2012 ad oggi, i suicidi di imprenditori che si sono tolti la vita per motivi economici."Noi di ‘Imprenditore Non Sei Solo’ – evidenzia Enrico Tosco - crediamo che gli imprenditori e i titolari di Partita Iva costituiscano la spina dorsale sulla quale si reggono l’economia, l’innovazione e il progresso economico delle persone nella società".