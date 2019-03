12 marzo 2019- 11:59 Imprese: associazione 'imprenditore non sei solo' aiuta chi è in difficoltà (2)

(AdnKronos) - "Mentre le società evolute hanno capito che per creare tanti posti di lavoro e ottimi stipendi bisogna innanzi tutto tutelare le piccole e medie imprese e chi le dirige, la maggior parte delle ultime leggi emanate nel nostro Paese - sottolinea ancora Tosco- sembrano avere come unico obiettivo quello di tutelare la società dagli imprenditori. Come se non ci volessero. Se poi dovessimo anche finire in difficoltà, apriti cielo: la rigidità dello Stato, il cinismo delle banche e l’assenza di qualsiasi forma di supporto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, finirebbero per farci a pezzi. E per la società sarà giusto: infatti grazie alla propaganda politica in un’unica direzione pensano che proprio per il fatto di avere imprese, siamo dei manigoldi. Proprio così: agli occhi di molti siamo delle brutte persone”.Ti troverai solo, ribadisce Paolo Ruggeri, "senza alcuna forma di supporto, i tuoi beni personali verranno attaccati, il benessere della tua famiglia verrà messo a repentaglio e, proprio a causa di un sistema folle, se non fai attenzione e non hai dei legali bravi, commettendo delle semplici sviste, potresti addirittura finire in prigione. Noi di ‘Imprenditore Non Sei Solo’ non vogliamo più che questo accada. Non vogliamo più che un imprenditore o un professionista fallisca. Non vogliamo più che un imprenditore o un titolare di Partita Iva in difficoltà nelle loro imprese si ritrovino da soli senza avere alcuna persona cui rivolgersi. Vogliamo essere un gruppo di supporto per chiunque, in un’attività di impresa, si ritrovi da solo o in pesanti difficoltà finanziarie".Ognuno di noi, conclude Tosco, "dona una parte del proprio tempo e della propria esperienza per aiutare i colleghi che versano in pesanti difficoltà. Lo facciamo perché siamo consapevoli che, proprio per l’aberrazione del sistema in cui operiamo, un giorno potrebbe capitare anche a noi e lo facciamo perché vogliamo lasciare ai nostri figli un ecosistema dove fare impresa o avere un’attività professionale non sia più considerato un crimine".