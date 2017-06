IMPRESE: ASSOLOMBARDA-CERVED, IN LOMBARDIA AUMENTANO QUELLE SOLIDE E SOLVIBILI (2)

7 giugno 2017- 18:23

(AdnKronos) - In generale, le imprese lombarde risultano più solide rispetto a quelle di Emilia Romagna e Piemonte. Anche sul fronte delle procedure fallimentari si registrano risultati positivi: in Lombardia, nel 2016 prosegue il calo iniziato nel 2015, con 2.841 nuove procedure avviate nell’anno, in discesa dell’8% rispetto al 2015. La diminuzione delle procedure fallimentari mostra dinamiche settoriali differenti, in particolare emerge un andamento più virtuoso nei servizi, dove la diminuzione è del -11,2% rispetto al 2015.Per quanto riguarda lo stock di sofferenze, l’ammontare lordo raggiunge, a fine 2016, la cifra di 32,8 miliardi di euro (+3,6% rispetto al quarto trimestre 2015). In termini di flusso, risultano in sofferenza il 3,0% dei finanziamenti, percentuale superiore al 2,8% del terzo trimestre 2016, ma ancora inferiore al 3,3% dello stesso trimestre dell’anno precedente.