IMPRESE: BELLANOVA VISITA AZIENDE ECCELLENZE IN TERRA D'ARNEO

24 luglio 2017- 18:50

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Dal manifatturiero all’agroalimentare all’Ict: le eccellenze imprenditoriali della Terra d’Arneo, nel Salento sono state al centro del tour istituzionale della viceministro dello Sviluppo Economico, Teresa Bellanova, promosso e organizzato dal Gal Terra d’Arneo e svoltosi oggi. “Ancora una volta possiamo toccare con mano le eccellenze imprenditoriali che caratterizzano il Mezzogiorno. Che questo accada nella mia terra, nel Salento, non può che riempiermi di orgoglio e ringrazio il Gal Terra d'Arneo per questa iniziativa”, ha detto Bellanova, componente segreteria nazionale Pd. “Quello visitato oggi - ha proseguito Bellanova - è un made in Italy che non ha paura di essere e di comportarsi da competitore globale. Che non ha paura di misurarsi con l’innovazione e capace, nell’agroalimentare, di tenere insieme tradizione e innovazione e di fare dell’identità la cifra più forte nella competizione globale. La nostra è stata una politica che, al netto delle singole misure e dai singoli programmi, ha assunto come fondamentale l’azione interministeriale per evitare interventi per compartimenti stagni e moltiplicare le ricadute positive delle azioni". "Penso -ha detto Bellanova - al credito d’imposta esteso, per la prima volta, anche all’agricoltura, alla Banca delle Terre abbandonate nel Decreto Mezzogiorno che rappresenta un’occasione straordinaria per le generazioni più giovani, al grande sostegno alle start-up che proprio nel Mezzogiorno registrano le performance più interessanti, alla significativa dose di risorse dedicate agli investimenti in ricerca&sviluppo".