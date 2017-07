IMPRESE: BELLANOVA VISITA AZIENDE ECCELLENZE IN TERRA D'ARNEO (2)

24 luglio 2017- 18:50

(AdnKronos) - " E se proprio un augurio devo trarre dalla giornata odierna - ha concluso Teresa Bellanova - è che l’innovazione riesca ad essere percepita anche dall’agroalimentare come un asset fondamentale e che si possano sperimentare sinergie e collaborazioni tra imprese d’eccellenza nei due segmenti. Momenti come questo sono importanti perché consentono di verificare sul campo la bontà dell’azione avviata dal Governo in questi anni e allo stesso tempo comprendere come affinare meglio le nostre proposte”. Sei le aziende visitate oggi da Bellanova, accompagnata dal Presidente del Gal Terra D’Arneo Cosimo Durante e dall’On. Salvatore Capone: Duriplastic, Cantina Leone de Castris, Gelmar, N&C, Cantina Sociale Vecchia Torre, Azienda Agricola Conti Zecca. Alla visita hanno partecipato anche i sindaci dei comuni di Salice, Veglie, Leverano.