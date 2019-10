15 ottobre 2019- 19:31 Imprese: Bonfiglioli si aggiudica premio 'Eccellenze d'Impresa'

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Bonfiglioli, società attiva nel settore delle trasmissioni di potenza, sì è aggiudicata il premio come vincitore assoluto e quello per la categoria 'Crescita e Sostenibilità' della sesta edizione del Premio Eccellenze d’Impresa 2019, dedicato a imprese operanti in Italia che si sono distinte per le prestazioni. Categoria per la quale La Molisana, azienda attiva nella produzione di pasta di semola di grano duro, e Save The Duck, marchio di piumini 100% animal free, hanno entrambe ottenuto delle menzioni speciali. “Sono felice e onorata di ricevere questo importante premio che riconosce l’impegno verso l’innovazione di tutte le persone che con dedizione contribuiscono ogni giorno al successo dell’azienda", ha detto Sonia Bonfiglioli, presidente di Bonfiglioli, in occasione della cerimonia di premiazione a Milano.Per la categoria 'Innovazione e Tecnologia', ad aggiudicarsi il premio è stata Bsp Pharmaceuticals, azienda attiva nella lotta contro il cancro, mentre le menzioni speciali sono state assegnate alla multiutility A2A e a Turbocoating, società del settore della progettazione e realizzazione di rivestimenti ad alta tecnologia. Il premio per la categoria 'Internazionalizzazione' è stato attribuito al gruppo Riello Elettronica, che opera nel settore della conversione dell’energia. In questo caso le menzioni speciali sono state assegnate a Guala Closures Group, operante nella produzione di chiusure di sicurezza e di chiusure in alluminio, e a Modula, attiva nella progettazione, fabbricazione e commercializzazione di magazzini automatici verticali.Per la categoria 'Start-up' il riconoscimento è andato a Exom Group, azienda che mette a punto delle soluzioni per aiutare i medici ricercatori a gestire le complessità degli studi clinici. Per questa categoria, le menzioni speciali sono andate a Paginemediche e Italianway.