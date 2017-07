IMPRESE: CALENDA, PRONTI A SOSTENERE DIFFUSIONE 'CASSETTO DIGITALE'

13 luglio 2017- 17:38

Milano, 13 lug. (AdnKronos) - Il cassetto digitale dell'imprenditore è una "piccola rivoluzione" che può aiutare a ricostruire la fiducia tra imprese e pubblica amministrazione e il Governo è "disponibile anche finanziariamente" a mettersi in campo per "diffondere lo strumento". Il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, apprezza l'iniziativa della piattaforma online realizzata da InfoCamere per raccogliere tutti i documenti delle aziende e semplificare la vita delle imprese. "Siete andati anche un passo oltre Industria 4.0", dice in videoconferenza da Roma, dove è dovuto tornare, non potendo partecipare all'evento, per risolvere "una crisi aziendale". Secondo Calenda, il lavoro che le imprese stanno facendo in termini di investimenti "non può funzionare se l'ecosistema intorno rimane 2.0. Il cassetto digitale è un esempio virtuoso - spiega - di come deve essere il rapporto tra pa e imprese". Il ministro riconosce lo sforzo e l'impegno delle camere di commercio, "in un momento difficile in cui il Governo ha deciso di ridurre il contributo"; momento da cui, però, "usciranno rafforzate". In che modo? Rafforzando il loro ruolo di 'consulenti' delle imprese, ossia "facendo capire e informando gli imprenditori di come cambiano le tecnologie e di come si può fare per internazionalizzarsi".