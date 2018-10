1 ottobre 2018- 11:44 Imprese: Cerved, fallimenti ai minimi da sette anni ma imprenditori 'liquidano'

Milano, 1 ott. (AdnKronos) - Luci e ombre sul fronte della salute delle imprese nei primi sei mesi del 2018. Il numero dei fallimenti si riduce e scende ai livelli più bassi degli ultimi sette anni, secondo l'osservatorio del Cerved. Sono in calo anche le procedure concorsuali diverse dal fallimento, trascinate dal crollo dei concordati preventivi. Viceversa, torna ad aumentare il numero di imprenditori che decidono di liquidare volontariamente società in bonis, "un dato che potrebbe segnalare aspettative meno positive da parte di chi si assume il rischio di impresa", sottolinea la società. Nella prima metà dell’anno sono fallite 5.964 società, un calo del 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2017. Ancora più sostenuto, nel dettaglio, il calo dei default diversi dal fallimento: tra gennaio e giugno sono state avviate 709 pratiche, un quinto in meno dell’anno precedente. Le liquidazioni coatte amministrative scendono del 18,9% su base annua, anche se erano risultate in crescita fino ai primi tre mesi dell’anno.In base alle stime sono state liquidate volontariamente nella prima metà dell’anno 29.445 imprese in bonis, cioè senza precedenti procedure concorsuali. Si tratta di un incremento dell’1,3% su base annua e di un’inversione di tendenza rispetto all’andamento della prima metà dell’anno precedente, in cui il numero di chiusure volontarie era risultato in calo (-3,7%).