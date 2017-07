IMPRESE: CNA, AL VIA SECONDO EDIZIONE PREMIO CAMBIAMENTI

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Si aprono oggi le iscrizioni a 'Cambiamenti', premio al pensiero innovativo delle neo imprese italiane indetto dalla Cna, che verrà assegnato il 30 novembre a Roma. Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 600 imprese candidate, 304 comuni coinvolti e 23 eventi territoriali, la conclusione con 22 finalisti e la premiazione alla presenza del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, la confederazione, insieme ad Artigiancassa e ai colossi del web Facebook e Google, lancia la seconda edizione del Premio. Nuova veste e nuove opportunità per le imprese che, candidandosi al Premio, entreranno a far parte di una rete che offrirà loro, anche alla chiusura del contest nazionale, possibilità di confronto e workshop di approfondimento. Ventimila euro e un viaggio a Dublino, per incontrare i maggiori esperti di Facebook e di Google, sono i più importanti premi in palio, oltre a un insieme di servizi e opportunità di confronto con “venture capitalist” e fondi di investimento grazie all’apporto del partner Italia Startup. “Un’iniziativa che ha colto nel segno già lo scorso anno – dichiara Sergio Silvestrini, segretario generale della Cna - valorizzando la propensione delle neo piccole imprese italiane all’innovazione e al cambiamento dei processi e delle tipologie di produzione. Siamo convinti che anche quest’anno il premio – conclude Silvestrini - riscuoterà l’attenzione dei giovani imprenditori e delle neo imprese”.