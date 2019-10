26 ottobre 2019- 12:12 Imprese: Cna, 'stretta creditizia non s'allenta'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "La stretta creditizia non s’allenta. Tutt’altro". Così il presidente della Cna, Daniele Vaccarino all'Assemblea nazionale a Ancona. "Ci spaventa altrettanto la mancanza di credito bancario, che si aggiunge alla carenza di liquidità dovuta all’estrema difficoltà di incassare in tempi ragionevoli sia da parte del pubblico che dei privati le fatture".Trovare credito per 2 imprese su 3, aggiunge il presidente della Cna, "è come partecipare ad una caccia al tesoro senza premio. In questa caccia non ci ha certo aiutato l’abolizione della 'lettera r' della Bassanini, che permette alle regioni di intervenire sul tema delle garanzie al credito. Va subito ripristinata". L’intermediazione dei Confidi per il nostro mondo, rileva, "è assolutamente indispensabile. È l’unico strumento che abbiamo per migliorare le condizioni di accesso al credito per le piccole imprese, riducendo l’utilizzo delle risorse pubbliche del Fondo di garanzia".