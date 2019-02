9 febbraio 2019- 18:04 Imprese: Coface, nel 2019 ostacoli sono frenata economia e rischi politici

Milano, 9 feb. (AdnKronos) - L'aumento dei rischi politici e la volatilità dei prezzi delle materie prime hanno innescato un rallentamento della crescita globale alla fine del 2018. E la frenata della crescita economica si protrarrà nel 2019, con un incremento del Prodotto interno lordo mondiale del 3%, dopo il 3,2% registrato nel 2017 e nel 2018. In particolare l'Europa si indebolirà prima degli Stati Uniti, perché nel Vecchio Continente molte incognite politiche "rimarranno irrisolte". Nonostante l'accordo fra governo italiano e Commissione europea sulla Legge di bilancio, i rischi che affrontano le banche italiane rimangono "elevati" e "non consentono un calo significativo dei rendimenti dei titoli di Stato nel lungo termine". E' quanto sottolineato da Coface, il gruppo francese per l'assicurazione del credito, nel corso della conferenza annuale sui rischi dei Paesi e dei settori. Ma anche le incertezze della Brexit e le proteste dei gilet gialli in Francia sono fonti di timori per le imprese.