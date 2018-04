30 aprile 2018- 14:06 Imprese: collaborazione tra Vodafone e Confcommercio Milano su sicurezza

Milano, 30 apr. (AdnKronos) - E' stata un'analisi ad ampio raggio quella compiuta al Vodafone Theatre di Milano con l’evento 'Cyber Security nell'era della digitalizzazione' organizzato da Vodafone, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, e Aias (Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza). Conoscere le possibili aree di rischio e le opportunità tecnologiche per contrastarle "è un primo passo importante per lavorare in sicurezza e cogliere le opportunità della trasformazione digitale delle attività commerciali", si evidenzia nella nota.Luigi Iaccarino, head of Technology security Vodafone Italia, ha rilevato "come la rivoluzione digitale sia a portata di tutti: siamo sempre connessi e la potenza dei device ha prodotto importanti cambiamenti. Per le imprese, questa rivoluzione rappresenta senz’altro un’opportunità per aumentare la produttività e migliorare la qualità del lavoro attraverso la digitalizzazione degli archivi, l’accesso alla mail aziendale in qualunque momento, firma biometrica, la potenza di calcolo e storage infinita con le soluzioni in cloud". Oltre ai vantaggi, sono però presenti rischi come la gestione poco sicura del software, attacchi di social engineering, account fake e videocamere aperte su internet. "Vodafone Italia, per garantire la sicurezza dei propri sistemi, la rete e i servizi a disposizione dei propri clienti, e ridurre il rischio di incidenti di sicurezza, ha definito diversi livelli di interventi sia per la parte di hardware sia dal punto di vista applicativo, che si affiancano a costanti attività di monitoraggio e intelligence della rete. Questa esperienza, maturata sul campo, viene messa a disposizione dei nostri clienti nelle soluzioni che sviluppiamo per rendere le loro attività più sicure", ha sottolineato.