IMPRESE: CONFARTIGIANATO, BOOM PER BICI ARTIGIANE, FATTURATO DA 1,2 MLD

13 maggio 2017- 10:26

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - Sempre più biciclette artigiane per i ciclisti italiani e stranieri. La passione per le ‘due ruote’ ha fatto crescere il numero di imprese che le producono e le riparano: sono 3.063, danno lavoro a 7.730 addetti, generano un fatturato di 1,2 miliardi e, tra il 2013 e il 2016, sono aumentate del 2%. In aumento anche la produzione: + 6,7% registrato nel 2016. La fotografia del settore che unisce tradizione produttiva e innovazione tecnologica è stata scattata da Confartigianato in vista della Giornata nazionale della bicicletta promossa il 14 maggio in tutta Italia dal Ministero dell’Ambiente.Quello dei produttori di bici è un piccolo ma agguerrito esercito di aziende in cui dominano gli artigiani con 2.094 imprese e 3.906 addetti, pari al 68,4% del totale. Dai laboratori artigiani escono sofisticati ‘gioielli’ per conquistare i record mondiali, modelli per ogni tipo di specialità agonistica, innovazioni per l’utilizzo quotidiano.Una filiera produttiva famosa nel mondo di cui sono protagoniste proprio le piccole imprese che di ogni ‘pezzo’ della bici, dalla sella al pedale alle ruote, realizzano un piccolo capolavoro di manualità, ricerca, tecnologia. Nell’Italia dei grandi campioni mondiali del ciclismo, la produzione e manutenzione di biciclette è un ‘fiore all’occhiello’ della manifattura artigiana made in Italy all’estero.