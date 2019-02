5 febbraio 2019- 10:43 Imprese: Confcommercio, in III trimestre indice costo energia +0,1%

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - L’Indice Costo Energia Terziario - Elettricità (Icet - E), che misura l’andamento della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta in regime di maggior tutela dalle imprese del settore dei servizi, rimane stabile per il I trimestre 2019 con un lieve aumento dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Lo rende noto Confcommercio precisando che l'aggiornamento è dipeso, da un lato, dalla previsione di un forte ribasso dei prezzi dell’energia stimata dall’Autorità per l’energia per il prossimo trimestre, dall’altro da un aumento degli oneri di sistema medio del 18,8% sulle categorie analizzate.