IMPRESE: CONFESERCENTI, 1 RESIDENTE STRANIERO SU 10 è IMPRENDITORE (2)

13 giugno 2017- 12:39

(AdnKronos) - Il commercio, sottolinea Confesercenti, "si conferma il settore più aperto e integrato della nostra economia, in grado di recepire l’attitudine di impresa dei nuovi italiani, favorendone l’integrazione e la promozione sociale". Sebbene non manchino esempi di realtà strutturate, soprattutto nel turismo e nella ristorazione, rileva, "il dinamismo dell’imprenditoria straniera sembra però essere legato soprattutto alla necessità di trovare un autoimpiego: il 63% circa, infatti, è titolare di un’impresa individuale". Un fenomeno particolarmente forte nel commercio ambulante, dove la quota di titolari di origine extracomunitaria, conclude Confesercenti, "è ormai superiore (53,5%) alla componente di cittadinanza italiana. Un sorpasso storico, ma non manca qualche dubbio: gli ambulanti stranieri sono cresciuti enormemente anche durante la crisi, e l’impressione è che sotto questa esplosione si potrebbero celare profili di irregolarità da indagare più attentamente. Da un incrocio dei dati camerali con quelli degli studi di settore, infatti, quasi tre quarti delle imprese registrate nel commercio ambulante risulterebbero 'non conosciute' al fisco".