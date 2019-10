16 ottobre 2019- 18:08 Imprese: Confindustria Venezia punta su reti impresa per innescare crescita

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - In uno scenario globalizzato la rete d’impresa rappresenta uno strumento determinante per competere in contesti altrimenti preclusi, aiutando le aziende a sviluppare sinergie e cooperazioni. È questo l’obiettivo del progetto Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo CrescereinRete, presentato oggi in conferenza stampa a Marghera nella sede dell’Associazione.Nel mese di ottobre 2019 risultano 5.747 i network attivi in Italia, per un totale di 34.222 imprese coinvolte, delle quali 2.724 in Veneto e ben 707 fra la Città Metropolitana di Venezia e la Provincia di Rovigo. Il progetto CrescereinRete intende accompagnare le aziende nello sviluppo di ulteriori sinergie e cooperazioni, mettendo a sistema le esperienze virtuose degli associati che sono stati tra i primi, in Italia, ad aggregarsi. Confindustria Venezia, d’altra parte, ha dimostrato nel tempo una particolare attenzione a questo tema come rivela anche la sua adesione, nel 2018, al “Programma Filiere” di Intesa Sanpaolo.Gli imprenditori riceveranno una formazione specifica, grazie al ciclo di seminari dedicati all’innovazione, alla figura del manager animatore della rete e ai finanziamenti regionali. Per favorire la nascita di aggregazioni, l’Associazione coinvolgerà potenziali partner, anche internazionali, e formerà club settoriali, dedicati all’automotive, al legno arredo e al vetro, all’industria alimentare, all’economia circolare, all’edilizia e al turismo.