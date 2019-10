16 ottobre 2019- 18:08 Imprese: Confindustria Venezia punta su reti impresa per innescare crescita (2)

(Adnkronos) - Nel frattempo, è attivo lo sportello della società di servizi Punto Confindustria Srl, che offre assistenza strutturata a quanti desiderino valutare o proporre la creazione di nuove reti. L’ufficio è gestito da una squadra di professionisti e tecnici appartenenti all’unità di business 'Credito, finanza & innovazione'. Grazie al bando di 4.Manager, cui Confindustria Venezia ha aderito in collaborazione con Federmanager, sono messi a disposizione delle aziende 7 Temporary Manager. I professionsiti, opportunamente formati e coadiuvati dallo staff del Sistema, costituiranno le aggregazioni e le animeranno per un periodo di 11 mesi, senza costi per le imprese."L’Italia è il Paese più bravo al mondo in ambito manifatturiero - sottolinea il presidente di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo Vincenzo Marinese -. Per noi ‘Made in Italy’ significa ‘fatto bene’. D’altra parte, ci confrontiamo con un sistema economico globale caratterizzato da dimensioni importanti. I contratti rete, preservando l’autonomia del singolo imprenditore, innescano processi di crescita, aumentano la competitività, permettono di affrontare il mercato con maggiore forza. Lo dimostrano casi concreti, presenti anche nel nostro territorio". Dall’inizio del mio mandato, ha aggiunto Marinese, "ho messo al centro il tema del lavoro, con la firma dell’accordo con le organizzazioni sindacali, con la creazione dell’App Confindustria Made in Venice che mette in relazione le aziende e con una attenta attività di analisi delle opportunità e delle strategie da adottare. Per consolidare il mercato interno, bisogna crescere dal punto di vista dimensionale, anche attraverso le reti".