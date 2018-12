13 dicembre 2018- 11:49 Imprese: Confindustria Vicenza, fiducia in calo e previsioni a sei mesi ancora peggiori

Vicenza, 13 dic. (AdnKronos) - Il sentiment dell’economia degli imprenditori di Vicenza dopo oltre un anno torna in zona negativa, e le previsioni a sei mesi sono ancora più drastiche – le peggiori dal 2015 – e riflettono l’analogo indice dei principali paesi partner: Germania e Francia.Il Leading Indicator Vicenza, che riassume in un indice la fiducia degli imprenditori vicentini in riferimento allo stato di salute dell’economia, non rappresenta solo una sensazione di dove stia andando il Paese, ma è anche frutto del raffronto con indicatori europei e internazionali riguardanti i mercati più interconnessi con il tessuto produttivo italiano e veneto (Germania, Francia, Stati Uniti). In virtù di questo, può a ragione essere considerato un anticipatore attendibile delle dinamiche economiche e produttive tanto è vero che è stato in grado di prevedere con un certo anticipo le frenate di produzione e PIL che si sono registrate negli ultimi mesi.E se a luglio il ‘sentiment’ delle imprese associate a Confindustria Vicenza confermava l’inversione di tendenza già evidenziata dalla rilevazione di aprile, ora la più recente rilevazione registra la prosecuzione di una tendenza al peggioramento con la novità per cui, per la prima volta dopo oltre un anno, l’indice riferito allo stato di salute attuale dell’economia italiana è tornato in zona negativa.