13 dicembre 2018- 11:49 Imprese: Confindustria Vicenza, fiducia in calo e previsioni a sei mesi ancora peggiori (3)

(AdnKronos) - "È certamente vero che il confronto con gli indicatori OECD di riferimento dimostri che il peggioramento nel sentiment sia una realtà diffusa sia a livello nazionale che internazionale (soprattutto in Europa, dove anche la Francia entra in area negativa, con un passaggio da +4,1 a -2,0). Al contempo però colpisce nel caso vicentino l’entità del peggioramento”, spiega.Per quanto riguarda le variabili specifiche (portafoglio ordini Italia, portafoglio ordini Estero, Investimenti, Occupazione) rimangono tutte sopra la soglia di equilibrio, tranne quella relativa alle previsioni a sei mesi del portafoglio ordini Italia, che scende a -4,5. Anche per le altre variabili, comunque, gli indici rilevano un trend negativo con un’accelerazione al peggioramento soprattutto per gli investimenti. “Anche sulle quattro variabili specifiche – continua Beretta Zanoni – il trend negativo risulta evidente. Rilevante senza dubbio la velocità del deterioramento delle previsioni relative al portafoglio ordini Italia, che a partire da gennaio 2018 è sceso da +11,8 a -4,5, entrando in piena area negativa. Da monitorare con attenzione, a partire già dalla prossima rilevazione, le previsioni sugli investimenti, anch’esse in rapido deterioramento”.