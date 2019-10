2 ottobre 2019- 13:30 Imprese: Conte, 'in Borsa aziende socialmente responsabili hanno più valore'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Ci sono tanti studi che mostrano che le imprese socialmente responsabili hanno in Borsa un valore di quotazione alto". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Convegno internazionale 'Percorsi Mediterranei di Mediazione per la pace' promosso dall'Università di Cagliari."Oggi come oggi - ha inoltre rimarcato il presidente del Consiglio - se si vuole acquistare un'azienda, se si deve aprire una 'data room', bisogna tener conto anche delle relazioni virtuose instaurate con gli stakeholder perché rappresentano valori utili a incrementare il patrimonio intangibile delle aziende".