15 novembre 2018- 12:46 Imprese: Conte, sistema Italia forte, export in Emirati crescita

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - "Il sistema Italia è forte, ben integrato, abbiamo un export che si aggira attorno ai 5,3 miliardi, abbiamo aziende che rimarcano il made in Italy. Ho voluto far sentire loro la presenza del governo, delle ambasciate, di tutte le istituzioni italiane". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, intervenendo in un punto stampa da Abu Dhabi. "Il sistema Italia è forte e ben integrato - dice il presidente del Consiglio - L'export e direi anche la cooperazione strategica con gli Emirati Arabi ci consentiranno di integrare la nostra crescita economica, è un tassello importante del processo di crescita che abbiamo pianificato e vogliamo incrementare".