22 novembre 2018- 13:58 Imprese: credito più facile, nasce polo per lo sviluppo 'CredinSicilia' (2)

(AdnKronos) - "Siamo l'unico governo degli ultimi decenni - dice ancora l'assessore Turano - che si è posto il problema di come rilanciare ilo credito in Sicilia". In un solo sportello, quindi, nelle sedi Irfis di Catania e Palermo, l'imprenditore che ha un'idea vuole investire in Sicilia avrà a sua disposizione dei funzionari di Irfis, di Mediocredito centrale e di Sace-Simest che potranno aiutarlo. E' la prima volta in Italia che si verifichi una sinergia tra istituzioni finanziarie regionali e nazionali, come sottolineano durante la conferenza stampa i rappresentanti di Mediocredito, Sace e Irfis, oltre al rappresentante del Governo. Nei mesi scorsi sono stati formati i funzionari che si occuperanno delle imprese. E c'è anche un numero verde a loro disposizione: 800050168. "Fare sinergia è una cosa fondamentale specie tra istituzioni che spesso, per i più svariati motivi, non dialogano tra di loro - dice Melillo - Si fa questa operazione di mettere a fattore comune tutte le nostre forze. Non ci sono sovrapposizioni, sono forze che sono assolutamente attive nella direzione dello sviluppo delle aziende". "Non facciamo concorrenza alle banche - sottolinea Giacomo Gargano dell'Irfis - il nostro obiettivo è quello di puntare sulla crescita delle imprese, per le quali faremo da mediatori". CredinSicilia partirà il prossimo 26 novembre.