IMPRESE: CRESCE VOGLIA IMPRENDITORIALITà TRA GIOVANI LOMBARDI

6 maggio 2017- 17:03

Milano, 6 mag. (AdnKronos) - Si è concluso oggi, con la finale svoltasi presso la sede del Siam 1838 a Milano, l’edizione 2017 del Management Game, il gioco di simulazione aziendale promosso dal comitato regionale dei Giovani imprenditori di Confindustria Lombardia e riservato agli studenti delle classi quarte. Giunto alla sua venticinquesima edizione, il contest ha visto quest'anno la partecipazione alle diverse fasi del torneo (territoriale, provinciale e regionale) di 77 istituti scolastici e 797 squadre, per un totale di 3.188 studenti coinvolti: numeri in crescita rispetto alla passata edizione. Otto le Associazioni territoriali di Confindustria Lombardia che hanno aderito e supportato l’edizione 2017. "Il successo del torneo - spiega il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia, Federico Ghidini - testimonia l’innata voglia di imprenditorialità presente nel tessuto sociale lombardo". Del resto "mettere in competizione migliaia di giovani, vederli appassionarsi e battersi a colpi di bilanci, strategie aziendali e analisi come se fossero su un campetto di calcio, è una delle più importanti e durature radici che un’associazione industriale può far crescere all’interno di una società per contrastare la diffusione di una cultura antindustriale fuori dal tempo".