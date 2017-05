IMPRESE: CRESCE VOGLIA IMPRENDITORIALITà TRA GIOVANI LOMBARDI (2)

(AdnKronos) - L'edizione 2017 di Management Game simulava una competizione nel mercato delle aziende farmaceutiche. Ad aggiudicarsi la vittoria sono stati gli studenti del Liceo Vittorini di Milano, sponsorizzati dal gruppo Giovani imprenditori di Assolombarda e premiati dalla commissione regionale Education e dal presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Lombardia Federico Ghidini. Sul podio anche gli studenti dell’istituto Alberti di Bormio, ai quali va la medaglia di bronzo, e la squadra dell’istituto Gadda Rosselli di Varese, seconda classificata.L’obiettivo della competizione è, attraverso l’utilizzo di un simulatore di gestione d’impresa, massimizzare il valore cumulato dell’azionista. Nel Management Game, infatti, gli apprendisti imprenditori hanno la possibilità di simulare, attraverso software online, la gestione di un’impresa, assumendo decisioni di responsabilità e verificandone il risultato. Il criterio utilizzato per la valutazione delle performance è stato quello del ‘ritorno totale cumulato annuo per l’azionista’, criterio che ha permesso di selezionare la squadra vincitrice in base allo scostamento positivo maggiore rispetto al ritorno medio per l’azionista in ciascun mercato.La finale del torneo di simulazione aziendale, ultimo dei tre step previsti dalla competizione, si è svolta tra gli istituti vincitori dei round precedenti, ovvero le competizioni all’interno degli istituti seguite dalle finali provinciali. Oltre ai numeri, i Giovani imprenditori di Confindustria Lombardia grazie all’edizione 2017 del Management Game possono vantare un altro importante risultato conseguito sui temi dell’education: da quest’anno infatti, a seguito dell’accordo sottoscritto dai Giovani Imprenditori con l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, il Management Game è diventato ufficialmente un’attività certificabile dagli studenti come percorso di Alternanza scuola-lavoro.