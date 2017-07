IMPRESE: CRESCONO ATTIVITà LEGATE A SICUREZZA, IN UN ANNO +1,6%

25 luglio 2017- 11:11

Milano, 25 lug. (AdnKronos) - Crescono le imprese legate alla sicurezza. Nel 2016, in Italia, il numero delle aziende ha raggiunto le 8.987 unità, in aumento dell'1,6% annuo. Di queste, una su cinque è in Lombardia, dove il tasso di crescita è ancora più marcato. E' quanto emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat 2016 e 2015.Tra porte blindate, sistemi di allarme e vigilanza, in Lombardia le imprese della sicurezza nel 2016 ammontano a 1.761 unità, pari a circa un quinto del totale italiano, in crescita del 2% rispetto all’anno precedente. Crescono in particolare le attività di installazione e manutenzione di impianti elettronici (+21 imprese) e i servizi di vigilanza e investigazione (+16). Calano invece quelle specializzate nella fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate (-2).