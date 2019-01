1 gennaio 2019- 12:55 Imprese: da Italo a Versace, nel 2018 non si ferma lo shopping dall'estero

Milano, (AdnKronos) (di Marco Barboni) - Moda, componenti per autoveicoli, elettrodomestici e treni. Il 2018 per i gruppi stranieri è stato un anno di shopping intenso in Italia e nel corso dell'anno è continuata la fuga di marchi del Made in Italy verso l'estero. Versace, Yoox Net-A-Porter e La Perla sono alcuni dei nomi del fashion finiti oltreconfine. Ma gli acquirenti stranieri non si sono fermati alla moda, conquistando società industriali come Italo, Magneti Marelli e Candy. Uno shopping che è testimonianza della qualità delle aziende italiane, dinamiche e innovative. Ma anche dell'assenza di gruppi nazionali capaci di agire come aggregatori, per creare economie di scala e assicurare la permanenza in Italia di centri di produzione e di ricerca. E se è vero che molti dei marchi acquisiti negli ultimi anni hanno prosperato e si sono sviluppati con la proprietà estera, molte altre società non sono state valorizzate e si sono avviate verso il declino. Nel settore della moda lo shopping straniero nel 2018 è cominciato a gennaio con l'annuncio dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria lanciata su Yoox Net-A-Porter dal gruppo svizzero del lusso Richemont, già azionista di riferimento del portale online della moda. Un'Opa, conclusa con successo a maggio, lanciata per acquisire il controllo del 100% della società, per espandere le attività in nuove aree geografiche e aumentare la varietà dei prodotti, e che ha portato a giugno al delisting di Ynap da Piazza Affari. E a febbraio il marchio di intimo La Perla è passato agli olandesi di Sapinda Holding, guidata dal finanziere tedesco Lars Windhorst. Di settembre è uno dei colpi più notevoli degli ultimi anni all'olimpo della moda Made in Italy. La statunitense Michael Kors ha acquistato tutte le azioni in circolazione del gruppo Versace per 1,83 miliardi di euro. La famiglia Versace ha mantenuto una quota di minoranza nella nuova holding, Capri Holding, con Donatella Versace rimasta direttore creativo della maison. Michael Kors punta ora ad aumentare i punti vendita a livello globale da 200 a 300 e a portare i ricavi di Versace dagli attuali 668 milioni di euro a oltre 2 miliardi, per arrivare a 8 miliardi di ricavi a livello del nuovo gruppo.