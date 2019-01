1 gennaio 2019- 12:55 Imprese: da Italo a Versace, nel 2018 non si ferma lo shopping dall'estero (2)

(AdnKronos) - Nel settore dei trasporti a febbraio il consiglio di amministrazione di Ntv ha deciso all'unanimità di accettare l'offerta del fondo statunitense Global Infrastructure Partners e di cedere Italo. Un'offerta da 2 miliardi di euro più il debito che ha valorizzato la società oltre 20 volte i margini. A distanza di cinque anni dal viaggio inaugurale e dopo aver puntato alla quotazione a Piazza Affari, il gruppo dei treni ad alta velocità ha optato per la vendita al fondo, il più grande al mondo nella gestione delle infrastrutture del trasporto e dell'energia, che gestisce asset per oltre 40 miliardi di dollari.A settembre è stata la volta del gruppo degli elettrodomestici Candy. Il gruppo cinese Qindao Haier ha acquistato il 100% del marchio italiano, proprietà della famiglia Fumagalli, per 475 milioni di euro. Haier, quotata alla Borsa di Shanghai, è il più grande gruppo mondiale nella produzione di elettrodomestici e nel segmento delle lavatrici ha una quota di mercato del 14,3%. L'acquisizione di Candy, che nel 2017 ha registrato un fatturato di 1,1 miliardi di euro e ha impiegato 5mila dipendenti, sarà operativa dal 2019 e Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, diventerà il quartier generale europeo del gruppo cinese. A ottobre Fiat Chrysler Automobiles ha siglato un accordo per la cessione del business della componentistica per autoveicoli Magneti Marelli a Ck Holdings, holding della giapponese Calsonic Kansei Corporation, controllata dal fondo di private equity statunitense Kkr. Un'operazione da 6,2 miliardi di euro di controvalore che crea il settimo gruppo al mondo nella componentistica per autoveicoli, con un fatturato complessivo di 15,2 miliardi di euro e quasi 200 impianti e centri di ricerca e sviluppo in Europa, Giappone, America e Asia. Al termine dell'operazione, attesa nella prima metà del 2019, Ck Holdings sarà rinominata come Magneti Marelli Ck Holdings. Fca ha sottoscritto un contratto di fornitura pluriennale con la nuova società, ma secondo alcuni osservatori Fca con la cessione di Magneti Marelli si è privata della possibilità di essere protagonista nello sviluppo tecnologico del settore auto.