1 gennaio 2019- 12:55 Imprese: da Italo a Versace, nel 2018 non si ferma lo shopping dall'estero (4)

(AdnKronos) - Le caramelle, dalle Sperlari alle Saila fino alle Dietorelle e alle Galatine, sono di proprietà della Leaf Italia, controllata dall'olandese Leaf International. Dallo shopping straniero non si sono salvate le birre: Birra Peroni è di proprietà della giapponese Asahi, dopo essere stata anglo-sudafricana e belga. La spagnola Deoleo, invece, ha puntato sull’olio acquisendo Bertolli-De Rica, Carapelli, San Giorgio, Sasso, Friol. Così come spagnola, di Gallina Blanca, è la Star, proprietaria di diversi marchi tra cui Pummarò, Tigullio, GranRagù Star. Ai turchi è stata invece venduta Pernigotti, azienda dolciaria con oltre 150 anni di attività in Italia, che presto però potrebbero terminare. Acetum, principale produttore italiano dell'Aceto Balsamico di Modena Igp, batte bandiera inglese dopo l'acquisizione da parte di Associated British Foods, mentre la catena di gelaterie torinesi Grom è andata alla multinazionale Unilever, che da tempo era già proprietaria di Algida. La Fiorucci Salumi, nata a Norcia nel 1850 e ora con sede a Pomezia, nel 2011 è stata acquisita dal gruppo alimentare Campofrio Food Group e successivamente, nel 2015, è entrata a far parte del gruppo messicano Sigma Alimentos. Anche il Pastificio Lucio Garofalo, fondato nel 1920 a Gragnano, vicino a Napoli, dove ha la sede legale e lo stabilimento produttivo, è controllato dal 2014 dalla multinazionale spagnola Ebro Foods che opera nei settori del riso, della pasta e dei condimenti.