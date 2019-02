5 febbraio 2019- 12:01 Imprese: da VideoAnimate nuovo modo per spiegare proprio business

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - Un video animato per implementare il proprio business, per spiegare la propria attività o anche solo per presentare la propria azienda. E’ questo l’obiettivo di VideoAnimate (www.videoanimate.it), la società che si mette al servizio delle aziende con una sola missione: 'il tuo business spiegato in meno di due minuti'. Un nuovo modo di fare business e di mettersi al passo coi tempi, perché, spiega la società, il mondo sta cambiando e con l’avvento delle nuove tecnologie, la comunicazione ha subito radicali cambiamenti. I social network e il digitale hanno ribaltato i meccanismi del mercato dell’informazione e ogni giorno assistiamo ad una nuova rivoluzione comunicativa. In un mondo iperconnesso e sovrainformativo come quello odierno, quindi, chi si occupa di marketing sa bene che ha solamente 8 secondi per catturare l’attenzione di un acquirente. "Dal 2000 al 2013 - spiega Gabriele Gugnelli, uno dei fondatori di VideoAnimate - l’attenzione media degli utenti è calata da 12 a 8 secondi e i video stanno diventando il principale formato di comunicazione perché grazie alla loro capacità di attivare i canali auditivi e visivi, insieme e un tasso di interazione molto più alto rispetto a un semplice testo o immagine, guideranno la comunicazione nei prossimi anni". Il mezzo cartaceo e quello televisivo, infatti, continuano a perdere terreno non rappresentando più nessuna attrattiva più né gli inserzionisti né per i clienti. "Noi della VideoAnimate - prosegue Gugnelli - lavorando su uno script sviluppato ad hoc, grazie al supporto di specialisti del marketing strategico e del copy persuasivo, realizziamo video animati attraverso un protocollo collaudato che parte dall’analisi del business e dell’obiettivo che si pone l’imprenditore".