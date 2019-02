5 febbraio 2019- 12:01 Imprese: da VideoAnimate nuovo modo per spiegare proprio business (2)

(AdnKronos) - Le statistiche sono incontrovertibili: successivamente alla visione di un video, il 70% dei consumatori è più propenso all’acquisto e il 90% è disposto a condividerlo. "Sfruttando ogni singolo secondo nel processo realizzativo, la videoAnimate rappresenta il metodo più efficace per aumentare il traffico, la fidelizzazione, la conversione e il processo di vendita", sottolinea.Qualche esempio? Avete presente le istruzioni prima del decollo fornite dalle hostess? Ebbene, molto presto potreste non vederle più. Nei voli internazionali, spesso, le indicazioni delle signorine in divisa, sono state sostituite da dei video animati, in stile cartoon, proiettati nei monitor all’interno del veicolo. Recentemente, lo stesso meccanismo di comunicazione videoanimata è stata utilizzata anche dal Movemento 5 Stelle per spiegare a tutti, in modo semplice e inequivocabile, come ottenere il reddito di cittadinanza."Il video animato spiega in modo semplice - aggiunge Gugnelli - anche il servizio più complesso, crea interesse e mantiene alto il livello di attenzione fino alla fine. La nostra mente funziona per associazioni e il video animato, realizzato come un cartone, è un messaggio diretto che può comprendere chiunque. Il ragionamento inconscio quando guardi un’animazione è questo: sto acquisendo informazioni con un cartone animato, anche i bambini comprendono un cartone animato, se un bambino può capirlo, sicuramente posso comprenderlo anche io". In 120 secondi, quindi, si possono spiegare anche i servizi più complessi, convincendo il cliente a scegliere un’azienda anziché la concorrenza.