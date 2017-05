IMPRESE: DI DIO (CONFCOMMERCIO), IMPRENDITORIA FEMMINILE AIUTA SVILUPPO PAESE

25 maggio 2017- 13:53

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Le donne e l'imprenditoria femminile possono fare molto per la crescita e lo sviluppo economico del nostro Paese perché in un'impresa "mettono al centro la relazione, l’individuo, la comunità, la qualità dei rapporti, oltre che del prodotto e del servizio". Ne è convinta Patrizia Di Dio, presidente Terziario Donna Confcommercio. Al convegno 'Le donne protagoniste dell’economia del nuovo umanesimo', nella sede di Confcommercio, si è parlato di donne imprenditrici, che in Italia stanno crescendo sempre di più e fanno la differenza. "Sette su dieci scelgono il mercato del Terziario", spiega l'imprenditrice, e nel mondo del marketing possono giocare un ruolo fondamentale. "Le donne sono protagoniste dell'economia del nuovo Umanesimo innanzitutto perché sanno già d'istinto applicare quello che possiamo chiamare il marketing della felicità. Siccome - spiega - noi partiamo dalla centralità della persona, meglio non chiamarle tecniche di marketing ma filosofia dell’accoglienza". Per l'acquisto di un prodotto "ci lasciamo guidare dall'emozione che esso suscita in noi, ma siamo condotti a sceglierlo anche dalla relazione che si instaura con le persone che ci accolgono in un negozio, con il brand econ l'azienda che lo produce", spiega sempre Di Dio. "Da sempre la letteratura economica affronta il tema dell’innovazione di processo e di prodotto. Ma in questi ultimi tempi c’è un tema che è tornato di attualità: la funzione umana recuperata non per quello per cui è stata sostituita dalle macchine, ma per l’aspetto relazionale, per il senso di comunità e per una comunità di senso".