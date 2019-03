8 marzo 2019- 17:12 Imprese: Di Maio martedì presenta progetto 'incentivi.gov.it'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - Martedì il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio, assieme all’ad di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo e all’Ad di Invitalia Domenico Arcuri, presenterà al mondo delle imprese il nuovo progetto a loro dedicato incentivi.gov.it (online da martedì). L’evento si terrà al Mise dalle 10.30."Abbiamo scelto il dialogo e siamo riusciti a mettere in connessione, grazie alle loro disponibilità, molte delle realtà che offrono un servizio alle imprese. Non solo il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro, ma anche Agenzia delle Entrate, Cassa Depositi e Prestiti, GSE, ENEA, Finest, Invitalia, INPS, ICE, Unioncamere, Sace, Simest, SofiCOOP", sottolinea Di Maio.Contestualmente si informa che si terrà, dalle 15, il Tavolo pmi per discutere con le associazioni imprenditoriali delle misure per la competitività e la crescita.