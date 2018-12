11 dicembre 2018- 16:46 Imprese: domani Fortune e Food&Wine premiano donne più influenti

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - Donne influenti che con la loro attività professionale contribuiscono a innovare, a far crescere il nostro sistema economico e produttivo. Saranno al centro della serata di premiazione di ‘Most influent innovative women 2018’, promossa da due brand internazionali, Fortune e Food&Wine, che hanno scelto di condividere la prima edizione italiana dell’iniziativa. Tutte e due le testate operano in licenza per l’Italia, Svizzera e Principato di Monaco, e sono edite da Magenta. L’appuntamento è per mercoledì 12 dicembre, dalle 19,30, presso AntonellocolonnaOpen, Palazzo delle Esposizioni a Roma. Un premio speciale andrà a Ornella Barra, Co-Chief Operating Officer per Walgreens Boots Alliance, per la sua ormai pluriennale presenza, unica donna italiana, nella classifica ‘Most Powerful women’ di Fortune. Il premio Fortune Italia 2018 va ex aequo a Daniela Ducato (fondatrice di Edizero) e Riccarda Zezza (ceo Life Based Value) e il premio Fortune Italia 2018 Under 40 a Giulia Baccarin (I-Care Italy) e Adriana Santonocito/Enrica Arena (Orange Fiber). Food&Wine Italia ha deciso di assegnare il premio a Lorenza Sebasti (Chianti Classico - Castello di Ama San Lorenzo) e il premio Food&Wine under 40 a Chiara Maci (food blogger). L’autorevolezza e l’indipendenza delle scelte è stata garantita da un board presieduto da Monica Parrella e composto da Dea Callipo, Silvia Candiani, Tiziana Catarci, Lorena Dellagiovanna, Isabella Fumagalli, Vanessa Giovanetti, Francesca Moretti, Alessandra Perrazzelli e Barbara Saba. Le decisioni del board sono state ispirate da quattro criteri: la dimensione e l’importanza degli affari; il valore anche etico e sociale dell’attività; l’evoluzione della carriera; l’influenza sociale e culturale.