13 giugno 2019- 17:58 Imprese: Dragonetti (Grant Thornton), aumenta potenziale crescita pmi italiane

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Le pmi come motore di crescita del tessuto imprenditoriale nazionale". Questo in estrema sintesi il comento di Alessandro Dragonetti, Head of Tax di Grant Thornton, intervenuto oggi a 'Industria Felix il Lazio che compete' in occasione della presentazione dell’inchiesta condotta da Industria Felix Magazine in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved, presso l’Università Luiss alla presenza delle imprese primatiste e più performanti del Lazio.Secondo i risultati dell’inchiesta, l’84,9% di pmi e grandi imprese del Lazio ha prodotto utili nell’anno fiscale 2017. "Questo fenomeno - commenta Dragonetti - è in linea con una tendenziale crescita delle imprese nel mercato italiano (i ricavi sono aumentati del +5,3% mentre il valore aggiunto del 4,5%) nonostante un quadro macroeconomico di riferimento che, sia a livello domestico che internazionale, continua a rivelarsi poco favorevole alla crescita".