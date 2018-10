11 ottobre 2018- 14:58 Imprese: Ey, Italia quarta nel mondo per produzione macchine utensili

Milano, 11 ott. (AdnKronos) - L'Italia rappresenta il secondo Paese in Europa e il quarto a livello mondiale per produzione di macchine utensili con un significativo livello di export. Nel 2017 il 57,6% della produzione è stato esportato, soprattutto in Germania, Cina e Stati Uniti. E' quanto emerge dal report di Ey 'La trasformazione del settore macchine utensili e nuove sfide per la crescita e l'internazionalizzazione', che ha come oggetto l’analisi finanziaria delle società italiane nel settore delle macchine utensili dal 2008 ad oggiSecondo lo studio, l’azienda italiana ha registrato una crescita nel corso del periodo analizzato con significativi livelli di marginalità e di basso indebitamento finanziario. Ha peraltro resistito agli impatti negativi della crisi finanziaria (manifestatasi principalmente nei risultati finanziari del 2009). Il fatturato complessivo è cresciuto dal 2009 dell'8% circa (Cagr), recuperando e oltrepassando i livelli pre-crisi, con una marginalità media nell’intorno del 9-10% e una bassa leva finanziaria. Per finanziare la crescita futura, evidenzia dunque la ricerca, due le strade: lo sviluppo di una strategia per entrare in maniera diretta nei mercati esteri considerati strategici oppure attraverso operazioni di finanza straordinaria (M&A) per l’acquisizione di aziende target estere. Dallo studio emerge anche che nel periodo 2008-2018 si contano 33 deal che hanno coinvolto 15 società sia lato venditore che acquirente.