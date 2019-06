10 giugno 2019- 13:05 Imprese: Fondirigenti, al via progetto D20 leader per giovani talenti

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - I giovani candidati al progetto dovranno completare, entro l’8 luglio, l’iter di ammissione attraverso il sito www.fondirigenti.it/d20leader seguendo le indicazioni che vi sono riportate. La partecipazione è aperta a cittadini italiani, dell’Unione europea o non comunitari ma regolarmente soggiornanti in Italia, di età compresa tra i 20 e i 29 anni, che hanno conseguito un diploma Its, ovvero frequentano o hanno già conseguito un corso di laurea triennale/specialistica, un master universitario di primo/secondo livello, un dottorato di ricerca e che conoscano bene la lingua inglese. Fondirigenti, la Fondazione promossa da Confindustria e Federmanager per lo sviluppo della cultura manageriale, ha previsto un percorso formativo della durata di sei mesi, decidendo di articolare il progetto, su cui ha investito 2 milioni di euro, in due fasi da 50 partecipanti ciascuno. Il bando che appare sul sito, si legge in una nota, regola termini e modalità di partecipazione. La prima edizione si svolgerà da settembre 2019 a febbraio 2020. I giovani che verranno selezionati parteciperanno, del tutto gratuitamente, alle tre distinte fasi in cui è stato articolato il piano. La 'fase residenziale' sarà utile per fornire loro una comune base di conoscenze, sia sulle skill necessarie a svolgere il ruolo di leader nella società, sia sui trend del momento e del futuro: ma servirà anche per creare interrelazioni e legami fra i partecipanti, tali che consentano loro di fare rete.Nella seconda fase i giovani compiranno uno 'study tour' alla scoperta delle più importanti organizzazioni nazionali e internazionali che, nell’economia e nella società, puntino in modo rilevante sull’innovazione. Infine, vivranno il momento centrale del percorso, il 'project work', per sperimentare quanto appreso e cimentarsi in progetti di innovazione.