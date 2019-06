10 giugno 2019- 13:05 Imprese: Fondirigenti, al via progetto D20 leader per giovani talenti (2)

(AdnKronos) - Il progetto di Fondirigenti, unico nel panorama formativo italiano, risponde a un bisogno fortemente avvertito: aiutiamo i giovani a restare nel nostro Paese. L’esperienza all’estero è preziosa, ma la destinazione finale può e deve essere l’Italia, non più solo l’espatrio. Negli ultimi 10 anni, ha detto, l’emigrazione dei giovani dal nostro Paese si è quintuplicata, e quella dei laureati in particolare è raddoppiata. Di questi espatri, ha aggiunto Visco, "la produttività e la capacità imprenditoriale risentono negativamente", legittimando così indirettamente l’iniziativa di Fondirigenti. Difficile tradurre in dati precisi questo esodo. Sicuramente sottostimati quelli dell’Istat, che parlano di 115 mila espatri nel 2017, ma tengono conto soltanto di chi si è cancellato dalla nostra anagrafe, mentre molti se ne vanno senza farlo. Secondo una stima dell’Istituto Idos, il numero è due volte e mezzo più alto, mentre il Centro Studi Confindustria ha calcolato in un punto di Pil, ovvero in 14 miliardi di euro, il costo della perdita di questo capitale umano.Tornando alla selezione dei giovani, essa si articolerà in due fasi. Durante la prima, e cioè l’analisi dei titoli e delle motivazioni, saranno proposti al candidato, attraverso una piattaforma on-line, un questionario, una video intervista e un test psico-attitudinale per valutare il curriculum formativo, le esperienze lavorative o le attività in altri ambiti (ad esempio socio-culturale) le motivazioni e le aspirazioni del candidato, la conoscenza della lingua inglese (attraverso due domande dedicate nella video-intervista) e le sue esperienze all’estero. Chi avrà superato questo primo step sarà ammesso alla fase successiva, detta di assessment, con un incontro stavolta diretto e non più via computer, in cui valutare attraverso sessioni di gruppo o colloqui individuali le sue capacità di relazione, gli stili di comunicazione, le attitudini, i tratti emergenti della personalità: tutte quelle doti, insomma, che passano sotto il nome di soft skills, e si aggiungono ai titoli conseguiti. Chi avrà superato la selezione ne riceverà comunicazione via e-mail, ed entro due giorni dovrà confermare, sempre per e-mail, il suo impegno a partecipare al progetto. Importante precisare che la partecipazione a D20 Leader è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato e con altri stage o esperienze di lavoro autonomo effettuate durante il corso.