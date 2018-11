21 novembre 2018- 19:20 Imprese: Fondirigenti, solo 60% investe in formazione, 73% in Ue (2)

(AdnKronos) - L’iniziativa che lanciamo oggi, sottolinea il presidente di Fondirigenti, Carlo Poledrini, "vuole creare un’occasione concreta per permettere a 100 giovani di diventare leader del Paese, partendo dalle opportunità fornite dal mondo dell’impresa, offrendo loro occasione di formazione internazionale, per consentire loro il rientro nel nostro Paese, per farlo crescere anche attraverso le nostre aziende. Siamo stati tra i primi ad investire fortemente in industria 4.0, destinando a questo importante asset la quasi totalità delle risorse del triennio 2016-2018 per oltre 30 milioni di euro. Grazie a questo impegno abbiamo supportato manager e imprese nel passaggio dall’analogico al digitale, contribuendo anche ad un ammodernamento dell’offerta del nostro sistema formativo".Secondo il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, "questo dato di fatto conferma l’importanza di puntare ancora su Industria 4.0 senza depotenziare strumenti che hanno avuto effetti positivi sull’economia reale proprio adesso che occorre raccogliere i frutti degli investimenti fatti. Formazione dentro e fuori le fabbriche e un piano per l’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro sono altre due leve indispensabili per costruire le imprese del futuro".L'innovazione, sottolinea Stefano Cuzzilla, "richiede un aggiornamento costante delle competenze manageriali: non basta più essere bravi ingegneri, o bravi direttori di stabilimento, o essere esperti delle nuove tecnologie. Occorre dotarsi di un mix di competenze tecniche e trasversali per sostenere il cambiamento. I nostri colleghi stanno affrontando una trasformazione epocale, che riguarda il ruolo stesso del manager in azienda. L’azione di Fondirigenti in questo senso è strategica e sta aiutando migliaia di manager e di imprese a essere più competitivi nel mercato globale".