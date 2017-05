IMPRESE: FONDO GESTITO DA IDEA CAPITAL FUNDS ACQUISTA 51% SINTERAMA

8 maggio 2017- 17:04

Milano, 8 mag. (AdnKronos) - Idea Corporate Credit Recovery I, fondo di Debtor-in-Possession Financing italiano, gestito da Idea Capital Funds sgr del gruppo Dea Capital, ha acquisito il controllo di Sinterama, società italiana operante nella produzione di fili e filati in poliestere. Idea Ccr I ha perfezionato l’acquisto del 51% del pacchetto azionario della società, affiancando l’attuale compagine azionaria, nell’ambito dell’operazione di rilancio.Il gruppo, con unità produttive in Italia, Bulgaria, Brasile e Cina ed il centro ricerca e sviluppo automotive nel Regno Unito, ogni anno produce oltre 30 mila tonnellate di filo in 1.200 diverse tipologie, impiega 900 dipendenti e si affida a una rete di vendita formata da oltre 100 persone fra commerciali ed agenti, in grado di seguire più di 1.200 clienti in 70 Paesi diversi