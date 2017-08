IMPRESE: FONDO INNOGEST INVESTE 3 MLN DOLLARI IN CORNERJOB

1 agosto 2017- 11:59

Milano, 1 ago. (AdnKronos) - Il fondo italiano di venture capital Innogest investe 3 milioni di dollari in CornerJob, piattaforma per dispositivi mobili dedicata alla ricerca di lavoro. Il nuovo investimento va a completare il round da 19 milioni di dollari che la società aveva annunciato ad aprile 2017 e porta il totale di finanziamenti ricevuti a oltre 57 milioni di dollari. Dal momento del lancio, avvenuto in Italia nell'ottobre 2015, Cornerjob, fondata da Mauro Maltagliati, Miguel Vicente, Gerard Olivé e David Rodriguez, ha registrato 8 milioni di download dell’app, mentre oltre 200mila imprese hanno utilizzato la piattaforma per i loro annunci.