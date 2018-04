23 aprile 2018- 17:18 Imprese: fotografia, a Milano metà del business nazionale di settore

Milano, 23 apr. (AdnKronos) - Fotografia, un’impresa da giovani. Tra arte, commercio al dettaglio e ingrosso, tecnologia e immagine, quasi una nuova impresa su due nata nel 2017, il 48% a Milano (28 su 58), il 47% in Lombardia (84 su 180) e il 43% in Italia (417 su 973) è giovane contro un peso che considerando le imprese attive nel settore è rispettivamente del 8%, 9% e 10%. E' quanto emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati del registro imprese.Crotone, Vibo Valentia, Verbania, Oristano, Caltanissetta, Enna, Rovigo, Agrigento e Pescara sono i territori dove le imprese giovani pesano di più sulle start-up con oltre l’80% delle iscrizioni registrate nel 2017 nel settore. Tra le lombarde, Lodi è la prima con il 67%. Più forte tra le nuove imprese anche il peso di donne e stranieri: le imprese femminili sono il 22% delle iscrizioni del 2017 contro il 19% delle imprese attive in Lombardia e il 26% contro il 22% in Italia mentre le imprese di stranieri pesano l’8% delle nuove imprese contro il 4% delle imprese attive sia a livello nazionale che regionale. Trieste, La Spezia, Oristano e Viterbo in Italia e Mantova in Lombardia i territori dove le imprese femminili pesano di più sulle nuove iscrizioni, Ferrara, Messina e Siena in Italia e Lecco in regione quelli con più titolari nati all’estero tra le neo-imprese.