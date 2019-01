17 gennaio 2019- 17:12 Imprese: Germania controlla 1.900 aziende in Italia, 2,5% del fatturato (2)

(AdnKronos) - Jörg Buck, consigliere delegato della Ahk Italien, ha sottolineato che "si parla spesso in maniera critica del rapporto tra i nostri due Paesi e per questo crediamo che sia importante portare all’attenzione dell’opinione pubblica alcuni numeri che, invece, mostrano come gli investimenti tedeschi in Italia si concretizzino in un ecosistema produttivo che genera valore e crescita per tutto il sistema Paese. I dati presentati nello studio confermano infatti che le aziende tedesche cercano e trovano in Italia l’eccellenza che permette alla partnership italo-tedesca di prosperare e consolidarsi".Fabrizio Guelpa, Responsabile Industry & Banking Research di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato che "la presenza di imprese estere sul territorio nazionale è un potente fattore di crescita, in quanto caratterizzate da forti competenze e proiezione internazionale. Le imprese tedesche, in particolare, con la loro operatività hanno portato in Italia a benefici anche superiori rispetto a quelli delle multinazionali provenienti da altri Paesi".