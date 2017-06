IMPRESE: GIOVANI E WELFARE, CONCORSO DA 300MILA EURO PER STARTUP UNDER35 (2)

22 giugno 2017

(Adnkronos) - Al concorso possono partecipare le startup sociali i cui componenti siano in maggioranza under 35 e costituite da non più di 5 anni, ma saranno ammesse a partecipare anche quelle che verranno costituite entro il prossimo 15 settembre, data di chiusura delle candidature del concorso. Quattro gli ambiti di azione: agricoltura sociale, valorizzazione del patrimonio culturale e conservazione del paesaggio, welfare culturale inclusivo e servizi alla persona e welfare comunitario. Le tre migliori idee progettuali per le categorie Nord-Centro Italia e Sud Italia si aggiudicheranno un premio in denaro di 20mila euro messo a disposizione rispettivamente da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Golinelli e Fondazione Bracco, oltre a un finanziamento fino a 50mila euro a tasso zero della linea Ubi Comunità per soggetti non profit, insieme a un conto non profit online gratuito.I vincitori avranno inoltre diritto a un percorso di incubazione o accelerazione della durata di quattro mesi del valore di 5mila euro a cura rispettivamente di PoliHub, Social Fare e Campania NewSteel. E non è finita, perché oltre alle tre idee vincitrici, i promotori si riservano di premiare ulteriori idee progettuali per un montepremi complessivo del concorso fino a 300mila euro.Ai tutti partecipanti verrà offerto un percorso formativo su vari livelli sui temi del welfare di comunità, sulla misurazione dell’impatto sociale, l'introduzione alla digital social innovation e sulla costruzione del business plan e di un elevator pitch efficace: "Si tratta - sottolinea Anna Puccio, segretario generale Fondazione italiana Accenture - di tematiche sulle quali puntiamo da anni e con le quali vogliamo stimolare il terzo settore". Con "questa 'call for idea', diamo l'opportunità ai giovani non solo di apprenderle e studiarle, ma anche di viverle con noi facendone un vantaggio competitivo". Le 12 startup che arriveranno in finale si aggiudicheranno la partecipazione a un workshop formativo di due giornate finalizzato a mettere a punto il proprio progetto. Al termine del workshop, i finalisti saranno supportati da un’attività di mentorship, attraverso un rapporto di affiancamento one-to-one da remoto, finalizzata alla strutturazione del pitch per l’evento finale: "Oggi - conclude Antonio Danieli, dg della Fondazione Golinelli - è sempre più cogente immaginare uno sviluppo sostenibile che contenga elementi di innovazione con un'attenzione alla dimensione dell'economia, del sociale e dell'ambiente". Del resto "l'innovazione sociale in questa fase storica è un aspetto fondamentale per lo sviluppo e passa dalle imprese alle quali è affidato il ruolo di execution". Ed "è questo il modello di cui abbiamo bisogno nel nostro Paese".