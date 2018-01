IMPRESE: GOLFO, A 5 ANNI DA LEGGE QUOTE GENERE SUPERATO TRAGUARDO

24 gennaio 2018- 15:16

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "In cinque anni dalla legge sulle quote di genere abbiamo raggiunto e superato quello che sembrava un traguardo impossibile. Siamo al 33,5% nei cda delle società quotate, addirittura al 40,2% nei collegi sindacali. Negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate siamo passati dal 18,3% al 30,9%. L'Italia oggi non è più fanalino di coda, è accanto a Francia, Svezia e Finlandia, tra gli unici Paese europei ad aver superato il tetto del 30% di donne nei Cda delle grandi aziende". Ad affermarlo è il presidente della Fondazione Marisa Bellisario, Lella Golfo, nel corso del convegno 'Donne ai vertici, tra norme e mercato' organizzato a Roma e nei quali sono stati presentati i dati del Cerved."I presidenti e amministratori delegati di aziende come Intesa Sp, Unicredit, Enel, Terna, Generali, Mediolanum, Ansaldo, Snai, Juventus, Bialetti, Saras e di tantissime altre quotate ci hanno ringraziato per i benefici che l'ingresso delle donne hanno portato nei loro board", sottolinea ancora Golfo. Ma, rileva ancora il presidente della Fondazione Bellisario, "non è tutto rosa e fiori. Per esempio, le donne in ruoli esecutivi restano poche, troppo poche. E l'effetto di contagio sul settore privato è stato debole, i passi avanti più lenti. Ma era difficile aspettarsi effetti a cascata in così pochi anni". Piuttosto, aggiunge, "abbiamo aperto un varco. Non solo nei board. Nel management, negli ultimi 5 anni le donne dirigenti sono cresciute del 20%. Da lì dobbiamo partire per creare la classe dirigente femminile di domani". (segue)